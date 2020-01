Calcio a 5, La rappresentativa Provinciale Under 17 di Trapani in finale del torneo Patti

Continua il cammino di crescita e promozione del calcio a cinque giovanile nel territorio da parte della Delegazione Provinciale di Trapani della F.I.G.C. – Lega Nazionale Dilettanti che ha centrando l’obiettivo della finale, nella categoria Under 17, al torneo “Patti”. La Rappresentativa Provinciale di Trapani del selezionatore tecnico Mirko Filippi, sabato 4 gennaio alle ore 16:30 presso il Pala Lo Bello di Siracusa, affronterà in gara unica i pari età della Rappresentativa Provinciale di siracusana. La decisione di disputare l’incontro in terra aretusea è stata presa dal Comitato Regionale che promuove l’organizzazione dell’evento in favore della delegazione provinciale che ha vinto nella scorsa stagione.

Questa finale, obiettivo mai raggiunto dalla Rappresentativa trapanese, è un grande traguardo per tutta la Sicilia occidentale nel “movimento del calcio a cinque” da sempre monopolizzato da delegazioni dell’ …









