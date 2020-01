Basket, vittoria di misura per la Pallacanestro Trapani su Givova Scafati

Giocando un ultimo minuto di grande spessore, la 2B Control Trapani batte la Givova Scafati 89-88. La partita è stata vibrante, con continui cambi al comando. Nel terzo periodo, però, Scafati piazza un break di 20-9 che sembra porre fine al match ma nell’ultima frazione i granata non mollano e, in un finale al cardiopalma, conquistano due punti fondamentali per il proprio campionato. Tra i singoli segnaliamo la prova super di Corbett, autore di 35 punti.

1° QUARTO: Coach Parente schiera il quintetto formato da Spizzichini, Palermo, Corbett, Mollura e Renzi. Coach Perdichizzi risponde con Frazier, Rossato, Tommasini, Stephens e Lupusor. Il primo canestro è di Stephens ma Renzi pareggia con 2 liberi. Dopo il canestro di Lupusor, Mollura realizza 5 punti consecutivi (7-5). Palermo colpisce in penetrazione ma Lupusor segna da 3. Stephens riporta in vantaggio Scafati con un jump dalla media ma Corbett risponde da sotto (11-10). Spizzichini e …









