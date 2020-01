Assostampa: ad Alcamo il comune chiede un comunicatore, ma le prove d’esame sono per giornalista

Al comune di Alcamo emanano un bando per comunicatore pubblico, ma le prove d’esame sono quelle per giornalista pubblico. E’ quanto fa rilevare la sezione di Trapani dell’Associazione Siciliana della Stampa.

L’amministrazione comunale alcamese ha infatti bandito un “concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 15 posti di categoria giuridica D, vari profili professionali”, pubblicato sulla GURS del 27 dicembre 2019, tra i quali un posto di specialista in comunicazione istituzionale. Per questa figura è previsto esclusivamente il diploma di laurea, vecchio ordinamento, in relazioni pubbliche o scienze della comunicazione o titolo equipollente.

Fin qui nulla di strano, secondo l’Assostampa, visto che nel nuovo Contratto collettivo nazionale di lavoro delle Autonomie locali sono state inserite due nuove figure nella categoria D: lo specialista della comunicazione istituzionale e lo specialista nei rapporti con i …









