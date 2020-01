VIDEO-Il presidente Sergio Mattarella: ai giovani va data fiducia e vanno assegnate responsabilità

Come consuetudine il Presidente della Repubblica, On. Sergio Mattarella , ha rivolto il messaggio alla popolazione in occasione della fine dell’anno. Un messaggio che con garbo e pacatezza ha toccato il cuore di tutti ed ha riscosso unanimi consensi. Ve lo riproponiamo di seguito sia nel testo che nelle immagini:

Care concittadine e cari concittadini,

siamo nel tempo dei social, in cui molti vivono connessi in rete e comunicano di continuo ciò che pensano e anche quel che fanno nella vita quotidiana.

Tempi e abitudini cambiano ma questo appuntamento – nato decenni fa con il primo Presidente, Luigi Einaudi – non è un rito formale. Mi assegna il compito di rivolgere, a tutti voi, gli auguri per il nuovo anno: è un appuntamento tradizionale, sempre attuale e, per me, graditissimo.

Permette di formulare, certo non un bilancio, ma qualche considerazione sull’anno trascorso. Mi consente di trasmettere …









