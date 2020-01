Sicilia, le rubano i codici bancari dal cellulare. Spariti 18mila euro dal conto

San Cataldo. Il suo è un caso che ha avuto eco a livello nazionale, dopo aver subìto una frode informatica che le ha fatto perdere ben 18.000 euro. S’è rivolta ai mezzi d’informazione, Maria Teresa Viscuso, una donna di San Cataldo che ha visto “evaporare” dal proprio conto corrente bancario una somma ragguardevole a causa di malfattori informatici che hanno “hackerato” il suo cellulare, riuscendo così a carpire i dati per effettuare dei bonifici. Impiegata, Maria Teresa Viscuso ha presentato denuncia e, lo scorso 11 dicembre, ha raccontato la propria disavventura a Salvo Sottile, nella trasmissione “Mi manda Raitre”.

La vicenda risale allo scorso settembre – come riporta La Sicilia – con la telefonata della banca per verificare due movimenti sul conto corrente, avvenuti oltre una settimana prima, uno da 10.500 euro e l’altro da 18.000 euro. …









