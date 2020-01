Sicilia, azzannato da un Rottwiler. Bimbo di otto anni salvato da un passante

L’intervento tempestivo di un passante ha salvato un bambino modicano di 8 anni, azzannato ad una gamba da un rottweiler sfuggito al proprietario. L’episodio, reso noto solo ieri, si è verificato al quartiere «Dente» nella vigilia di Natale e la vittima se l’è cavata con 13 punti di sutura. Tanta la paura per il bambino, la madre e la sorellina di 11 anni che hanno assistito alla scena. Tutti e tre stavano andando nella vicina chiesa di Sant’Anna per le funzioni religiose natalizie. Il piccolino camminava davanti alla madre quando all’improvviso è apparso il rottweiler.

Alla vista del cane non si è mosso ma quando ha capito il pericolo con l’animale che gli veniva incontro con fare minaccioso ha cercato di allontanarsi. Nella corsa è scivolato ed il cane lo ha azzannato ad una gamba davanti agli occhi atterriti della madre e delle sorellina. È stato un automobilista che, …









