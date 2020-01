Marsala, la gambizzazione di Angelo Rallo. Indagini a tutto campo della polizia

Indagini a tutto campo della polizia per il fatto di cronaca nera che ha animato il pomeriggio di San Silvestro, ultimo giorno del 2019, a Marsala. Un noto pregiudicato, Angelo Rallo, è stato raggiunto da un colpo di fucile alla gamba destra.

Il colpo è stato sparato da distanza ravvicinata. Chi ha sparato non voleva uccidere e ha voluto dare un “avvertimento” o una punizione? Oppure ha semplicemente sbagliato la mira.

Il fatto è avvenuto alle 17 e 30, in Corso Gramsci, nel tratto tra il distributore del sottopassaggio e il quartiere di Sappusi.

Qui, Angelo Rallo, 39 anni, noto alle forze dell’ordine per i suoi numerosi precedenti, è rimasto ferito gravemente ferito alla gamba destra. Soccorso da alcuni passanti che hanno chiamato il 118, è stato trasportato in ospedale. Le sue condizioni sono gravi, ma non è in pericolo di vita.

Le indagini sono affidate alla polizia, nella speranza che Rallo stesso









