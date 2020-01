L’anno delle elezioni. Che 2020 sarà per la politica a Marsala?

Si dice che il nuovo anno porti rinnovamento, il 2020 è l’anno del voto, della campagna elettorale a Marsala.

Grandi aspettative, speranze di cambiamento, voglia di scommettere in una politica diversa. Gennaio sarà il mese degli ultimi allineamenti, le coalizioni dovranno trovare la quadra, il candidato sindaco e dovranno presentare il programma di governo 2020/2025.

Il centro destra è partito in vantaggio, poi si è arenato. Dentro la cornice c’è la Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Diventerà Bellissima, UDC.

C’è l’unione manca tutto il resto, non hanno un candidato e non hanno un programma. Tornano a riunirsi soventemente ma stenta a venire fuori una coalizione larga, con molta probabilità i moderati non potranno sposare una coalizione dove saranno presenti sia la Lega che Fratelli d’Italia.

Si inizia l’anno così, con forti spaccature politiche, …









