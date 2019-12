La Sicilia si prepara ai saldi 2020. Per il Codacons saranno un flop

Flop totale” per i saldi invernali in partenza in Sicilia il prossimo 2 gennaio. Ad affermarlo il Codacons che prevede anche una riduzione del numero di consumatori che deciderà di fare acquisti e della spesa media.

“Il Black Friday di fine novembre ha portato migliaia di siciliani ad anticipare acquisti che prima erano riservati al periodo dei saldi – spiega il segretario nazionale Francesco Tanasi – inoltre la partenza degli sconti così ravvicinata alle feste natalizie e di fine anno impedisce alle famiglie di spendere, perchè i portafogli dei consumatori sono stati già svuotati dalle festività”.

Seguendo un trend oramai consolidato negli ultimi anni, i saldi invernali “si tradurranno in una debacle totale”: solo outlet e boutique d’alta moda faranno registrare presenze e numeri positivi, ma saranno principalmente i turisti stranieri a fare acquisti.

Gli acquisti durante il periodo di sconti faranno registrare …









