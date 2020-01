Un’auto del Comune di Corleone, in provincia di Palermo, è stata incendiata. La vettura, che era stata in passato confiscata alla mafia e assegnata all’ente, era parcheggiata in via Collegio, dietro il municipio.

È stata distrutta dalle fiamme nonostante l’intervento dei vigili del fuoco. Dopo l’incendio, l’amministrazione comunale ha denunciato il fatto ai carabinieri. L’auto veniva usata dal sindaco, dagli assessori e dal presidente del consiglio comunale.











Leggi la notizia completa