Il 2020 comincia con il sole in provincia di Trapani

Il nuovo anno comincia bene. C’è il sole per i primi giorni del 2020 in provincia di Trapani. Temperature nella media stagionale, dopo il crollo dei giorni scorsi. Oggi giornata soleggiata ad inaugurare l’anno nuovo. Domani qualche nuvola, ma nessuna previsione di piogge. Ecco i dettagli.

mercoledì, 1 gennaio: Giornata in prevalenza soleggiata, salvo presenza di nubi sparse al mattino, non sono previste piogge. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 8°C, lo zero termico si attesterà a 2500m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord. Nessuna allerta meteo presente.

giovedì, 2 gennaio: Cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 10°C, lo …









Leggi la notizia completa