Due arresti operati dai carabinieri

E’ iniziato all’insegna della sicurezza il 2020 a Mazara del Vallo: oltre 200 persone, 90 veicoli controllati e diverse le sanzioni elevate per condotte irregolari e 2 arresti.

Questo è il bilancio delle attività svolte dai Carabinieri della Compagnia di Mazara del Vallo per questo inizio di nuovo anno.

Il dispiegamento di uomini e mezzi impiegati nelle ore della notte di San Silvestro ha consentito di procedere all’arresto per furto aggravato del 51enne castelvetranese Nardino Calamia, sorvegliato speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, e del giovane tunisino Hazem Fatnass, per evasione dagli arresti domiciliari.

I Carabinieri della sezione Radiomobile della Compagnia di Mazara del Vallo, a seguito di una richiesta d’intervento da parte di un cittadino, hanno arrestato in flagranza di reato il Calamia sorpreso a rubare un ingente quantitativo di agrumi. La perquisizione eseguita, sulla vettura del soggetto, ha consentito di …









