Dagli Stati Uniti una ricerca per produrre pomodori biologici resistenti alle malattie

Pomodori biologici resistenti alle malattie fogliari e mantenimento del gusto che i consumatori desiderano. Un’iniziativa di ricerca multi istituzionale che mira a produrre nuove varietà di pomodori biologici resistenti alle malattie fogliari ed al contempo dal gusto desiderato dai consumatori.

La sovvenzione da 2 milioni di dollari, concessa dall’Iniziativa per la ricerca e l’estensione organica dell’Istituto nazionale per l’alimentazione e l’agricoltura del Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti, consentirà inoltre ai ricercatori di identificare le pratiche di gestione che riducono la pressione delle malattie proteggendo al contempo la qualità del suolo e dell’acqua. Lori Hoagland, assistente professore di orticoltura alla Purdue University, sta guidando il progetto che include ricercatori della North Carolina State University, North Carolina A&T University, Oregon State University, University of Wisconsin-Madison e Organic Seed Alliance. Una ricerca …









Leggi la notizia completa