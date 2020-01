Cercasi penalisti ma serve il latino. Al via un corso in diritto penale vaticano

Un corso della durata di due mesi, di perfezionamento in diritto penale vaticano, con inizio il 10 gennaio e al costo di 796 euro. Il primo mai inaugurato nel genere. A coordinarlo all’università Lumsa a Roma lo storico presidente del tribunale vaticano, Giuseppe Dalla Torre, che ha lasciato il timone di una delle aule di tribunale più sui generis al mondo – le sentenze vengono pronunciate in nome di Sua Santità -, a Giuseppe Pignatone, il noto ex magistrato italiano. Il lavoro nel tribunale vaticano negli ultimi anni ha avuto un’impennata, basti pensare ai casi eclatanti del maggiordomo Paolo Gabriele o degli officiali infedeli Francesca Chaouqui e monsignor Lucio Vallejo Balda. E ancora ai procedimenti riguardanti lo Ior con imputati del calibro dell’ex presidente della banca vaticana Angelo Caloia, ed altri dibattimenti svoltisi in forma riservata.

Ma è evidente che la macchina del tribunale vaticano, dove vige il …









Leggi la notizia completa