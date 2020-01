Capodanno 2020: 42 interventi nella notte dei vigili del fuoco in Sicilia

Sono stati 686 gli interventi dei Vigili del fuoco per i festeggiamenti di Capodanno, rispetto ai 658 dello scorso anno. Lo rendono noto, su Twitter, gli stessi Vigili del fuoco. In Emilia Romagna 107 interventi, in Lombardia 92, 80 in Lazio, Campania e Puglia 62, Toscana 60, Sicilia 42. Nessun intervento in Molise.

Grande impegno dei vigili del fuoco a Catania, dove poco dopo la mezzanotte sono intervenuti per tre incendi in abitazioni, fortunatamente senza coinvolgimento di persone. Il primo alle 00.05 in località Mascalucia ha interessato una casa su due piani, con le fiamme che si sono estese fino al tetto del fabbricato. Alle 00.10 una squadra è intervenuta invece in via Giordano Bruno, centro città, per un incendio divampato in un appartamento all’ultimo piano di un edificio disposto su quattro livelli. Il rogo, che ha interessato arredi e suppellettili, ha causato ingenti danni materiali. Infine, intervento alle 00.35 in via Mirko, ancora nel centro …









