Ultime della sera. Pensiero e Azione

Il tempo scorre e non si ferma un’ora.

Per non impazzire abbiamo creato schermi temporali come la fine dell’Anno e i decenni.

Ci apprestiamo ad assistere a entrambi i fenomeni: con la fine di questo anno diciamo addio al 2019 e anche agli anni 10 del nuovo millennio.

Nonostante sappiamo essere una mera convenzione, possiamo comunque imparare qualche lezione.

Io ne ho imparata una e credo possa essere utile a molti che come me vorrebbero cambiare le cose in questo paese.

Chi come me ha avuto il privilegio di fare ottimi studi ha il dovere civile storico e sociale di mettere sul campo della strada, della vita quotidiana i suoi strumenti cognitivi per il bene della comunità.

Chi pensa deve agire, insomma.

Altrimenti tutta la cultura e gli studi accumulati negli anni saranno stati assolutamente inutili.

Lo dice bene Luciano Bianciardi ne Il Lavoro Culturale:

“La …









