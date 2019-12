Uccisa dalla chemio sbagliata. Corteo per Valeria il giorno del suo compleanno

Un lungo corteo per chiedere giustizia e verità per Valeria Lembo. Si è mosso ieri lungo le vie del centro città, nel giorno di quello che sarebbe stato il suo 42esimo compleanno. La fiaccolata ha percorso via Ruggero Settimo, via Maqueda ed è giunta a Palazzo delle Aquile, nel nome della donna morta il 29 dicembre del 2011, per un dosaggio dieci volte superiore di vinblastina, molecola chemioterapica usata per combattere il morbo di Hodgkin che le era stato diagnosticato. Valeria uccisa da una virgola e uno zero di troppo, una giovane mamma a cui furono somministrati 90 milligrammi di farmaco anziché 0,9: fu una catena di errori a segnare la sua condanna a morte.

Il tutto culminato con un numero 9 diventato 90. Dopo due sentenze di condanna di primo e secondo grado, i giudici della Corte di Caassazione, a marzo, hanno annullato con rinvio ad altra sezione della corte d'appello









