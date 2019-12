Trapani, quattro auto a fuoco in via Della Corda. Indagano i carabinieri

Un incendio, le cui cause sono ancora in corso di accertamento, ha distrutto quattro auto parcheggiate a Trapani in via Della Corda. Le macchine erano uno accanto all’altra e le fiamme partite da una di esse hanno aggredito le altre vetture.

Scattato l’allarme sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco. Sulla matrice del rogo i pompieri non si sbilanciano in attesa dei risultati dei riscontri scientifici. Per il momento non viene esclusa alcuna ipotesi compresa quella della natura dolosa. Una sola certezza a Trapani il fuoco torna a fare paura.









