Tragedia sfiorata in autostrada, lastre e pezzi di cemento crollano in galleria

Una tragedia sfiorata.

Gli utenti che si trovano a passare lungo la A26, in direzione Genova, hanno postato sui social le foto di una tragedia che solo per fortuna è stata evitata. All’interno della galleria Bertè si è verificato un crollo di lastre e pezzi di cemento, proprio mentre transitavano diverse auto. Nessuna vettura è stata investita dal crollo. Dopo l’allarme, il tratto autostradale da Masone fino al bivio A26/A10 è stato chiuso con uscita obbligatoria a Masone, ad eccezione dei mezzi pesanti che restano in coda. La Polstrada conferma il distacco di una parte del soffitto. “Secondo le prime verifiche condotte dai tecnici autostradali, si legge in una nota di Autostrade per l’Italia, si sarebbe verificato il distacco di una ondulina e di parti dell’intonaco a cui era collegata”. L’autostrada è stata chiusa in direzione Genova, ad eccezione dei mezzi pesanti che rimangono in coda. Agli …









