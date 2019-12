Torna a riunirsi il Consiglio Comunale di Castelvetrano

Su determinazione del Presidente del Consiglio Comunale, Avv. Patrick Cirrincione è stato convocata una seduta del massimo consesso civico per la giornata di giovedì 09/01/2020 alle ore 9,30, per trattare l’ordine del giorno sotto trascritto:

“Approvazione del Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2018/2020 e del relativo elenco annuale”;

“Verifica quantità e qualità delle aree e dei fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive, e terziarie che potranno essere ceduti in proprietà o in diritto di superficie”;3. “Approvazione del Piano delle alienazioni e valorizzazioni per il triennio 2018/2020. Art. 58 D.L. 112/2008”;4. “Approvazione documento unico di programmazione (DUP) 2018/2020”;5. “Approvazione ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato 2018/2020”.

Su conforme decisione della Conferenza dei Capigruppo, la durata della seduta, se si svolge da lunedì a venerdì, è stabilita: dalle 9,30 fino alle ore 13,30, mentre …









Leggi la notizia completa