Sicilia, in auto con cinquecento stecche di sigarette di contrabbando. Un arresto

In auto con cinquecento stecche di sigarette di contrabbando per un totale di 100 kg. I militari della guardia di Finanza hanno fermato un uomo di tren’anni che in auto, da Termini Imerese, si stava dirigendo verso Palermo.

L’uomo ha cercato di fuggire ma è stato bloccato e, al seguito del controllo del mezzo, gli uomini del gruppo finanzieri di Termini Imerese hanno trovato le sigarette nascoste nel bagagliaio da un telone nero. Qui il comunicato dei militari:

Il Comando Provinciale di Palermo, nell’ambito delle attività di controllo economico del territorio, ha sequestrato un quintale di sigarette di contrabbando e tratto in arresto un cittadino italiano, per illecita detenzione di tabacchi lavorati esteri destinati alla vendita. In particolare, i finanzieri del Gruppo di Termini Imerese, nel corso di un servizio di 117, hanno individuato un’auto guidata da un soggetto palermitano, G.P. di anni …









