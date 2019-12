Partanna: il 2019

Una breve panoramica della nostra realtà non è semplice da descrivere ed indubbiamente si rischia di eludere aspetti politici e sociali salienti e non essere del tutto esaustivi nella narrazione, ma alla nostra neofita pagina giornalistica preme sottolineare alcuni elementi caratterizzanti dell’anno che volge al termine. Scusandoci in anticipo per le eventuali omissioni.

Il 2019 è stato un anno di assestamento per il Comune belicino, sia politicamente che culturalmente. Chiusi nei cassetti della memoria i grandi eventi della passata stagione ( la visita del Presidente Sergio Mattarella ed il Giro d’Italia) , l’anno appena trascorso si è caratterizzato per alcuni importanti appuntamenti da segnalare e dalle solite carenze registrate in qualche settore della vita pubblica. Ad oggi, alcune problematiche appaiono di difficile soluzione, ( anche per la carenza di personale) quali ad esempio: la regolare pulizia di strade, piazze, vicoli, cortili, luoghi pubblici,& …









