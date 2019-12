Pantelleria, online il nuovo servizio eURP del Comune

È già online sul sito ufficiale del Comune di Pantelleria il servizio di URP Digitale eURP. Si tratta di un servizio fruibile online dal pc di casa o da smartphone che consentirà ai cittadini panteschi di inviare segnalazioni e/o richieste direttamente al Comune senza recarsi fisicamente nel Palazzo Comunale.

Il software, basato su tecnologia ISWEB, che gestisce il servizio è già stato scelto da diversi Comuni italiani come Udine, Ancona, Rimini e Sorrento, per citarne alcuni.

Con il nuovo servizio non solo sarà possibile inviare in modo più semplice e veloce le segnalazioni che riguardano qualunque tipo di problematica urbana o sociale, reclami, segnalazioni, esposti; o inviare le proprie richieste per richiedere informazioni e inviare suggerimenti per migliorare i servizi, ma si potrà seguire l’iter delle stesse, quale ufficio e operatore le hanno prese in carico e monitorare come vengono …









