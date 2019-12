Pantelleria: il Sindaco Campo invia l’augurio di Buon 2020 a tutti i panteschi e fa un bilancio del 2019

Cari pantesche, panteschi e tutti gli amanti dell’isola,

il 2019 si avvia alla fine.

È stato un anno importante.

Il primo anno intero di questa amministrazione che orgogliosamente rappresento.

Un anno di scoperte, speranze, entusiasmi, aspettative, delusioni e consapevolezze.

Un anno che ci ha messo alla prova, che ci ha fatto capire e crescere amministrativamente, che ci ha visto impegnati costantemente per dare a quest’isola un volto nuovo, perché il cambiamento parte innanzi tutto dall’impegno personale che ognuno di noi, che ognuno di voi, mette quotidianamente nell’amare Pantelleria e nel lavorare per renderla migliore.

A volte è stato difficile, a volte duro, a volte ci siamo chiesti perché sacrificare tanto le nostre vite e quelle dei nostri cari per un impegno che è spesso oggetto di critiche, polemiche ed incomprensioni, eppure ogni volta abbiamo ritrovato la forza, la determinazione ed il …









