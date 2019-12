Mazara, il trasporto pubblico affidato alla Siberiana fino a giugno 2020

Pubblicato nel portale TUTTO GARE l’avviso di aggiudicazione all’Autoservizi Siberiana di Mazara del Vallo del servizio di trasporto pubblico urbano tra il centro ed i quartieri periferici fino al giugno 2020.

Nelle more che venga programmato il servizio pluriennale, sulla scorta del nuovo piano della mobilità, l’Autoservizi Siberiana garantirà anche per il prossimo semestre il servizio di trasporto pubblico urbano con il sistema del net cost, che prevede un contributo complessivo economico in favore dell’azienda di circa 31 mila euro ed autorizzazione alla stessa ad introitare direttamente i ricavi di traffico, con predeterminazione del costo massimo dei biglietti (un euro per singola corsa; euro 25 per abbonamento mensile).

Informazioni su linee ed orari sono consultabili cliccando qui.









