Mazara del Vallo, il 2019 dalla “A” alla “Z”.

Il 2019 può essere definito, a ben ragione, un anno di transizione per la Città di Mazara del Vallo. Infatti, dopo 10 anni di Amministrazione guidata da Nicola Cristaldi, ad aprile si sono svolte le elezioni Comunali che hanno portato all’elezione a sindaco del dott. Salvatore Quinci e del nuovo Consiglio comunale composto da 24 consiglieri ed ancora sotto la presidenza del rag. Vito Gancitano risultato nuovamente il primo dei consiglieri eletti della Città.

Descrivere in poche righe quanto avvenuto nel 2019 a Mazara del Vallo risulta molto impegnativo, pertanto speriamo di essere esaustivi e al tempo stesso di non destare noia in queste ore dedicate agli ultimi preparativi per brindare all’arrivo del 2020.

La nostra Redazione, come già avvenuto negli anni scorsi, ha voluto riassumere in alcune “parole chiave”, dalla A alla Z, i principali fatti, problemi ed anche i personaggi che hanno caratterizzato …









