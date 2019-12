Mazara Calcio: per la gara MAZARA – AKRAGAS di domenica, indetta la Giornata Gialloblu. Iniziata la prevendita

La società Mazara calcio comunica che in occasione della gara casalinga di domenica 5 gennaio 2020, MAZARA – AKRAGAS (ore 15:00) valevole per la 16° giornata del campionato regionale di Eccellenza, girone A, è stata indetta la GIORNATA GIALLOBLU. Non saranno valide le tessere degli abbonamenti, accrediti e ingressi di favore.

Il costo del biglietto per donne, uomini e tifoseria ospite è stato fissato a 10 euro, posto unico. La società canarina onde evitare file ai botteghini, invita la tifoseria ad acquistare il biglietto già disponibile in prevendita presso il Bar Stadio di fronte lo stadio comunale Nino Vaccara a Mazara.

La società Mazara calcio augura a tutti Buon Anno!









