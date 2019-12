Nel pomeriggio di oggi, in corso Gramsci, all’altezza del rifornimento di benzina di via Ugdulena, un uomo di circa 39 anni, A. R., è stato colpito ad una gamba da un’arma da fuoco.

L’uomo è noto alle forze dell’ordine per vari tipi di reato, ed è stato gambizzato al momento da ignoti.

Sul posto sono intervenuti i poliziotti del Commissario di Marsala che sta indagando sull’accaduto e l’ambulanza del 118 che ha trasportato A. R. in ospedale. I medici dicono che non è in condizioni critiche.L’articolo Marsala: un uomo gambizzato in Corso Gramsci. Indaga la Polizia proviene da Itaca Notizie.









