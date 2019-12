Marsala, scontro tra auto e moto in via Mazara. Giovane in ospedale

Un giovane motociclista è rimasto ferito questo pomeriggio in un incidente avvenuto in via Mazara all’altezza di un noto negozio di scarpe e uno di casalinghi.

Il giovane su una moto di grossa cilindrata si trovava in marcia verso il centro città, mentre l’utiliaria con la quale si è scontrato, una Opel Agila, proseguiva in direzione opposta. Sul posto, per i rilievi, una pattuglia dei vigili urbani di Marsala.

Il motociclista, nell’attesa dei soccorsi, è rimasto sdraiato a terra per qualche minuto, ed è stato poi trasferito da un’ambulanza del 118 all’ospedale Paolo Borsellino.









Leggi la notizia completa