Marsala, questa sera il capodanno in Piazza Loggia con la band “Yasmin Brother”

“Capodanno in Piazza”, stasera a Marsala. La Event&Services, con il patrocinio dell’Amministrazione comunale, organizzerà una notte di San Silvestro in musica a partire dalle ore 22:30 in Piazza Della Repubblica. In attesa della mezzanotte, verrà ripercorso il 2019 attraverso i brani di maggior successo. Poi il brindisi di mezzanotte, cui seguirà il concerto della band “Yasmin Brother”, composta da Alessio Rais (voce), Giuseppe Morfino (tastiere), Francesco Di Giovanni (chitarra) e Mario Zingale (batteria). In occasione del “Concerto di Capodanno”, il gruppo sarà affiancato dal giovanissimo sassofonista Giovanni Balistreri.

La Event&Services, che cura le iniziative legate all’evento “Magie di Natale” patrocinato dal Comune di Marsala, comunica che ieri sera non è stato possibile tenere lo spettacolo “Letter to Christmas” di Gino De Vita per le cattive condizioni climatiche. Il concerto, pertanto, è stato riprogrammato per …









