Marsala, il furto delle casette di Via Roma. Ladro colto sul fatto dalla vigilanza

Emergono nuovi particolari circa la notizia, riportata da Tp24, dell’arresto del giovane ritenuto autore del furto con scasso alle casette natalizie di Via Roma, nel centro di Marsala.

Sono stati i carabinieri ad arrestare l’uomo, ma un ruolo determinante l’ha avuto il servizio di vigilanza privata, della ditta Ancr srl – Vigilanza. In pratica gli operatori della sicurezza hanno colto il giovane sul fatto. Si tratta di T.O. nato in Nigeria nel 1996, e senza fissa dimora.

Verso le tre di ieri, di notte, la guardia giurata, facendo un giro presso Largo Zerilli, dove si trovano le casette, oggetto di alcuni furti negli ultimi giorni, ha notato un lucchetto divelto. E dentro ha trovato questo giovane che faceva incetta di merce varia: borse, collane, e altro.

Probabilmente è lo stesso giovane che aveva già fatto visita alle casette nelle sere precedenti il Natale. L’operatore ha allora chiamato …









