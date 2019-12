Marsala, ecco cos’è successo nell’ultimo consiglio comunale del 2019

Debiti fuori bilancio, atti i indirizzo e altre delibere sono state approvate dal consiglio comunale di Marsala durante l’ultima seduta del 2019.

Ad avvio di seduta, presenti 23 consiglieri, il presidente Enzo Sturiano ha chiesto la collaborazione dell’Aula per trattare e votare importanti atti per la vita amministrativa dell’Ente.

Lo stesso Sturiano, pertanto, ha chiesto il prelievo di ben nove punti iscritti all’OdG (5.16.18.71.72.73.74.75.76), su cui il Consiglio si è espresso favorevolmente. Quindi, la discussione ha prima avuto per oggetto il “Regolamento generale delle Entrate comunali” (contenente, tra l’altro, rateizzazioni di pagamento tributi più favorevoli ai cittadini) e poi la “Nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione 2019/20121” (che, come ha affermato il vicesindaco Agostino Licari, consente la già prevista integrazione oraria ai contrattisti stabilizzati, nonché agli “Asu”): entrambi gli atti sono stati approvati all’unanimità. Esito favorevole anche per i quattro debiti …









