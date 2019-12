Marsala, ecco chi è l’uomo ferito da un colpo di fucile

Giungono alla redazione di Tp24 nuovi particolari sul grave fatto di cronaca che si è verificato oggi pomeriggio, 31 Dicembre 2019, a Marsala. Innanzitutto il luogo della sparatoria non è Corso Gramsci, ma, più avanti Sappusi, vicino la zona delle case popolari.

Il ferito è Angelo Rallo, classe 1980. Rallo è un nome noto alle cronache perchè è un pregiudicato con numerosi precedenti, tra cui anche furto e tentata rapina.

La sparatoria è avvenuta intorno alle 17 e 30. E oltre i soccorsi è intervenuta anche la polizia, che sta svolgendo le indagini.

Rallo, ricoverato con urgenza all’ospedale di Marsala, non è in pericolo di vita.









