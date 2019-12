Le dieci cose che NON sono successe negli ultimi dieci anni

Dalle pagine del nostro giornale online in questi giorni si parla delle cose che sono successe nel decennio appena trascorso, cercando di abbracciare diversi temi. Adesso è arrivato il momento di dedicarci, con un pizzico di ironia, alle cose che non sono successe.

1. I Maya avevano torto: il mondo non è finito

Natura imprecisata, dimensioni planetarie ma non si sapeva di cosa. La fine del mondo doveva essere il 21 dicembre del 2012 o quantomeno qualcosa doveva radicalmente cambiare. La data profetizzata è quella della fine del terzo ciclo del calendario Maya. Assodato che l’unico ad avere il ciclo fosse solo chi ha profetizzato la fine del mondo, non è successo niente, però adesso abbiamo i terrapiattisti. Che fortuna!

2. Trump non ha imparato le buone maniere

Come può un buzzurro diventare Presidente degli Stati Uniti? E invece è successo. Direttamente da una profezia dei Simpson (loro almeno ci …









