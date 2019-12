La marsalese Alessia Cammarata, premiata come migliore calciatrice della stagione 2018/19

In occasione del quarto Trofeo Giovane Calciatore, tenutosi a Trapani presso il Cine Teatro Don Bosco, tra i premiati anche la calciatrice marsalese Alessia Cammarata, in forza alla formazione Femminile Marsala che milita attualmente nel campionato regionale di eccellenza.



Nel pomeriggio di sabato scorso, 28 dicembre, si è tenuto il Trofeo Giovane Calciatore e non solo, una manifestazione giunta ormai alla quarta edizione che premia i giovani calciatori al di sotto dei venti anni che hanno collezionato almeno cinque presenze in prima squadra.



In apertura della cerimonia l’assessore allo sport del Comune di Trapani, il Dott. Abbruscato, ha evidenziato il lavoro svolto dall’amministrazione per riportare in auge alcune strutture sportive da tempo in disuso nel territorio cittadino.



Una giuria di esperti tra allenatori, dirigenti sportivi e giornalisti ha selezionato un gruppo di giovani calciatori che si sono distinti nella stagione scorsa, 2018/19. Oltre …









