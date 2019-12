Il 2020 sarà l’anno decisivo per la Sicilia e per Castelvetrano? Gli auguri di Elena Manzini

Secondo le culture antiche i numeri hanno sempre avuto un ruolo importante. Per gli Egizi, i Caldei, i Babilonesi, i Maya la numerologia era pratica sacerdotale, nella Cabala ogni lettera è legata ad un valore numerico. Che sia davvero un anno magico? L’anno della svolta?

Dopo un “Natale accelerato”, quasi a volersene liberare in fretta, dopo un “Natale Istat”, che ha reso noto di “quanto sia aumentato il numero degli italiani in vacanza durante le festività” (difficile credere a certe statistiche quando si vede costantemente una realtà in decrescita), le speranze sono risposte nell’anno che sta per arrivare.

Le premesse perché sia un anno migliore sono molto lontane, nonostante la politica tutta continui imperterrita con i suo slogan, talvolta urlati, talvolta assurdi nel propinarci le solite barzellette sull’aumento degli stipendi, sulla diminuzione delle tasse, sul …









Leggi la notizia completa