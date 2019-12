Il 2019 finisce con il sole. Bel tempo in provincia di Trapani. Le previsioni meteo

Sole e temperature un po’ più calde per l’ultimo giorno del 2019 in provincia di Trapani. L’anno finisce con una bella giornata, salvo qualche nuvola. E il 2020 comincia anche bene, con sole e qualche nuvola sparsa, ma senza il rischio di pioggia. Farà più freddo, ovviamente, nell’entroterra della provincia di Trapani. Ecco le previsioni nel dettaglio.

martedì, 31 dicembre: Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 6°C, lo zero termico si attesterà a 1800m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordest. Nessuna allerta meteo presente.

mercoledì, 1 gennaio: Giornata in prevalenza soleggiata, salvo presenza di nubi sparse al mattino, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura …









