I fatti del 2019. A Marsala l’orrendo omicidio di Nicoletta Indelicato

Tra i fatti del 2019, quello che ha sconvolto l’intera comunità marsalese e poi l’Italia intera è stato l’omicidio di Nicoletta Indelicato la giovane 25enne di origini romene scomparsa e poi trovata cadavere in un vigneto di contrada Sant’Onofrio.

Così scrivevamo il 18 marzo, giorno della scomparsa: E’ scomparsa una giovane di Marsala. Si chiama Nicoletta Indelicato e ha 25 anni. Da domenica notte non si hanno più notizie di una giovane marsalese che risiede assieme ai suoi genitori nel centro urbano della Città. Si tratta di Nicoletta Indelicato di 25 anni. La giovane nella notte fra sabato e domenica dopo essere uscita con un’ amica non ha fatto più rientro nella sua abitazione. Da qui la denunzia presentata dai genitori in grande apprensione per la figlia. Quando ha fatto perdere le sue tracce la ragazza, di corporatura normale, vestiva un maglione bordò e un …









