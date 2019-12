Dieci libri per dieci anni: i nuovi classici del Terzo Millennio, da Carrère a Cognetti

Scegliere i 10 libri che hanno segnato il decennio non è stato complicato. I dieci libri che vi segnalo, infatti, hanno continuato a farmi compagnia, a ritornarmi in mente anche a distanza di settimane, mesi, anni dopo che li avevo riposti in libreria tra quelli letti. Mi è bastato quindi guardare la mia libreria, ad una certa distanza, per individuarne un bel gruppo, da cui ho dovuto scremare per ovvie ragioni quelli che mi sembrava di aver letto da non più di dieci anni e che invece di anni ne avevano almeno quindici. Segno incredibile di come il tempo passi in maniera diversa anche per quelle bolle temporali, quegli universi chiusi, che sono i libri: alcuni rimangono incredibilmente “giovani”. Come diceva Calvino: “Un classico è un libro che non ha mai finito di dire quel che ha da dire”. Ecco, insomma, i 10 libri del decennio 2010-2019 …









Leggi la notizia completa