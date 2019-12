Campobello: l’augurio dell’arciprete Don Nicola Patti

GRAZIE 2019.

Con questa immagine voglio salutare il 2019, l’evento di portata storica dell’anno, di grande rilievo sociale e artistico della nostra città, la riconsegna del santissimo crocifisso dopo il restauro. E questo grazie alla maestria del restauratore Gaetano Correnti; grazie al nuovo comitato per l’energia e l’entusiasmo; grazie a quanti hanno contribuito al progetto; grazie soprattutto al popolo di Campobello che ci ha sorpresi, come non mai, con la generosità delle offerte per la buona riuscita della festa. Amici, Cristo illumini questo 2020.

Questo nuovo anno è nelle tue mani. Non avere paura della vita così com’è oggi, nella gioia o nella prova. Vivi per servire, fuggi dalle facciate dei convenevoli, ricerca l’essenza. Ama! & …









