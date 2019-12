Cari concittadini,nel rivolgervi i miei più fervidi auguri per il nuovo anno che ormai è alle porte, mi preme in modo particolare invitarvi alla massima prudenza, evitando di utilizzare botti, petardi e artifizi pirotecnici, al fine di garantire la sicurezza, l’incolumità e la quiete pubblica, nonché il benessere degli animali.Con l’auspicio, dunque, che i festeggiamenti di questa sera possano svolgersi in un clima di massima serenità, ancora una volta vi invito ad incontrarci in piazza Stazione per brindare insieme allo scoccare della mezzanotte.Che l’anno nuovo possa dare a tutti la forza di trasformare i propri desideri in realtà…FELICE 2020 A TUTTI I CAMPOBELLESI!

L'articolo Campobello. Gli auguri di Buon Anno del Sindaco proviene da Campobello News.









