Al Santuario di Custonaci il Concerto Corale Spe Salvi

Si è tenuto in occasione dei festeggiamenti natalizi organizzati dal Comune di Custonaci e dal Santuario “Maria SS di Custonaci” il Concerto di Natale della Corale Spe Salvi diretta da Giacomo D’Angelo.

L’evento, tenuto nella splendida cornice del Santuario, ha raccontato in musica il mistero del Natale, riscuotendo grande successo di critica e di pubblico. Il gruppo corale, magistralmente diretto da Giacomo D’Angelo e accompagnato al pianoforte da Gaetano La Francesca, ha emozionato il folto pubblico presente con i più celebri brani della tradizione natalizia rielaborati per cori polifonici. Soddisfatto il parroco – don Antonino Marrone – che ha rinnovato l’invito alla corale per future collaborazioni e il vice sindaco – dott. Monteleone Vincenzo – che ha “apprezzato la bravura di questo coro” ringraziandolo a nome dell’amministrazione tutta.

I concerti della corale "Spe









