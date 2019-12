Con decreto sindacale n. 74 in data odierna sono state conferite le funzioni di vice sindaco all’assessore Vincenzo Abbruscato del Comune di Trapani. Il sindaco Giacomo Tranchida mantiene invariata la distribuzione delle deleghe assessoriali per come conferite con il decreto sindacale n. 61 del 3 ottobre 2019.L’articolo Trapani: Vincenzo Abbruscato nominato vice sindaco proviene da Itaca Notizie.









Leggi la notizia completa