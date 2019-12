Trapani, un ferito nell’incidente sullo scorrimento veloce. Il semaforo fuoriuso da tempo

Un ferito nello scontro tra due auto verificatosi, questa mattina, sullo scorrimento veloce che conduce all’imbocco dell’autostrada A-29 Trapani-Palermo.

Per fortuna niente di grave, ma quanto accaduto ha inasprito le polemiche scoppiate sui social inerenti alla circostanza che il semaforo, collocato all’incrocio della strada che conduce a Salemi, da circa un mese è spento.

L’impianto non funzionate, infatti, aumenta la pericolosità dell’arteria assai frequentata soprattutto negli orari di punta, e già teatro di incidenti, anche gravi. Alle polemiche replica il comando della polizia municipale: il semaforo non funziona perché bisogna sostituire la scheda. Operazione che sarà eseguita dopo le festività natalizie.

In attesa che il semaforo smetta di lampeggiare si raccomanda agli utenti della strada la massima prudenza. In particolare in prossimità dell’impianto della discordia.









Leggi la notizia completa