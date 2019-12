Trapani – San Vito Lo Capo: altro incidente. Furgone fuori strada

Sempre più pericolosa la strada provinciale che collega Trapani con San Vito Lo Capo. E nel tratto compreso tra le frazioni balneari di Pizzolungo e Bonagia, dopo lo schianto tra un autoarticolato e una betoniera che per un attimo aveva fatto temere il peggio, nell’arco di quattro giorni si sono verificati altrettanti incidenti.

L’ultimo questa mattina con un furgone finito fuori strada ed è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Poco più avanti, all’altezza del Nono chilometro, un’auto si è ribaltata.

Sempre nello stesso tratto altri due incidenti. Insomma, l’arteria si conferma ad alto rischio. Rettilinei stretti, curve a gomito rappresentano delle vere e proprie trappole per gli automobilisti. E il pericolo di incidenti aumenta con il maltempo. In particolare quando il vento riversa alghe e detriti sulla carreggiata. La pericolosità della strada, …









