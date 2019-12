Trapani, sabato 4 gennaio l’evento di solidarietà “tutti diversi nessuno escluso”

Si terrà il 4 gennaio a Trapani, al circolo tennis, a partire dalle ore 18 una manifestazione di raccolta fondi in sostegno della disabilità.

L’evento terminerà con una cena di beneficenza, l’obiettivo è quello di migliorare l’inclusione sociale delle persone diversamente abili. “Tutti diversi nessuno escluso”, il mood della serata organizzata dall’Associazione il Comitato delle Donne in collaborazione con il circolo tennis di Trapani, le Luci del Dopo di Noi, Solidalmente, Coltivatori di Bellezza, Aba Insieme e Facciamo Aba. Varie attività si susseguiranno il 4 gennaio che coinvolgeranno adulti e bambini normotipici e disabili, per condividere la bellezza dell’arte di strada e della sostenibilità.

Bolle, clown, orti in cassetta possono essere uno dei mezzi attraverso i quali abbattere gli stereotipi verso i disabili, poiché l’arte non si lascia imbrigliare dalle catene del …









