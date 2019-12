Trapani, il comandante dei carabinieri Gianluca Vitagliano traccia il bilancio del 2019

Il 79,13 per cento dei reati commessi in provincia di Trapani vengono perseguiti dai carabinieri. L’unico dato, questo, fornito dal comandante provinciale Gianluca Vitagliano nell’incontro di fine anno con i giornalisti.

Il bilancio dell’attività svolta dall’Arma nel 2019 è stato soddisfacente. I carabinieri sono stati impegnati, con cadenza quotidiana, nell’attività di repressione alla criminalità organizzata e diffusa, senza, peraltro, tralasciare l’attività di prevenzione e le emergenze imputabili al maltempo e agli incendi boschivi.

E in occasione delle festività natalizie sono stati intensificati i servizi di controllo del territorio. Ma ascoltiamo il comandante Gianluca Vitagliano che traccia un bilancio dell’anno che sta per finire.









