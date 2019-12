Trapani, i semafori spenti causano due incidenti

Due incidenti stradali a Trapani oggi tra la mattinata e il primo pomeriggio. A causare i sinistri i semafori spenti in città, non funzionanti già da alcuni giorni per un presunto guasto tecnico. Un ferito lieve, questa mattina, dopo lo scontro tra una Panda grigia e una Citroen C3 lungo lo scorrimento veloce per una mancata precedenza: un impatto violento che di fatto ha squarciato il cofano della Panda. Sul posto è intervenuta la Polizia stradale per ricostruire la dinamica.

Tanta paura anche sulle strade del centro città. Lampeggiano anche i semafori in Via Fardella: tra le 13.30 e le 13.40, infatti, altro scontro tra una Nissan Micra e un’Alfa Romeo che stava immettendosi sulla Via Fardella quando la Micra procedeva in senso opposto, in direzione Via Marsala. Nessuna conseguenza fortunatamente per conducenti e passeggeri.

