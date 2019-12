Tranchida si allarga e lancia il suo movimento “Per le città che vogliamo”

Il Sindaco di Trapani, Giacomo Tranchida, si allarga. Trova una nuova intesa con la Sindaca di Erice, Daniela Toscano, e insieme lanciano il movimento “Per le città che vogliamo”. L’idea è quella di ripetere in altri posti l’esperimento mezzo civico e mezzo politico fatto già nelle due città da loro amministrate. L’obiettivo è Marsala, dove nel 2020 si vota, e Tranchida si spenderà per il candidato sindaco del centrosinistra, Nicola Fici, con una sua lista guidata dal fidatissimo Giovanni Ferracane. Poi, la speranza di Tranchida è di aumentare il suo consenso personale e potersi sedere al tavolo delle trattative per le prossime elezioni politiche o regionali. Questo il comunicato della prima riunione del movimento.

