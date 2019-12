Sicilia, temperature in picchiata. Neve su A29, vicino al mare

Ancora freddo al Sud, dove un flusso di aria fredda provenienti dai Balcani sta portando neve anche a bassa quota sulle regioni centro-meridionali adriatiche, dal Molise all’alta Puglia, fino alla Calabria ionica e alla Sicilia nordorientale. Tempo stabile, invece, nel resto d’Italia, secondo le previsioni dei meteorologi di 3B Meteo.

Nel Centro Sud le condizioni di instabilità stanno provocando nevicate anche a quote collinari, mediamente a partire da 500 metri, e a 800 metri in Sicilia. Il Centro Metereologico Siciliano ha pubblicato questo video di Andrea Montesanto, che si riferiscono alla neve di questa notte sull’Autostrada A29 Palermo – Mazara del Vallo nei pressi dell’Aeroporto “Falcone e Borsellino”

Da martedì l’alta pressione favorirà tempo stabile e soleggiato su tutta Italia, con le temperature che torneranno gradualmente a salire. Il sole saluterà anche il Capodanno 2020, grazie all& …









